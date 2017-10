06 nov. – Trouwbeurs Ja ik wil! bij partycentrum ’t Noorden<

X 77

strong>AALTEN – Op maandag 6 november van 19:00 tot 22:30 wordt er bij Partycentrum ’t Noorden in Aalten de trouwbeurs “Ja, ik wil!” georganiseerd. ’t Noorden zal haar zalen ter beschikking stellen aan veel verschillende lokale ondernemers, ieder met een eigen inspirerend thema voor een bruiloft of feest (op locatie). De catering faciliteiten komen ook ruim naar voren.

Bruidsshow

Om 21:00 zal er een bruidsshow starten waar verschillende modellen de bruidsjurken van bruidsatelier Petra zullen showen en de trouwpakken van Heezen mannenmode. Ook zal er kleding voor de ouders van de bruiden en bruidegoms tentoon gesteld worden. De korte pauzes zullen opgevuld worden met dansshows van dansschool Vieberink en met muziek van een DJ.

Trouwbeurs

Naast het aanbod van de nieuwste trends op het gebied van bruidsmode, kunnen de bezoekers inspiratie op doen bij de vele standhouders. Muziek, bloemen, een weddingplanner, een trouwambtenaar, een bruidsfotograaf en nog veel meer zal er te zien zijn op de beurs.

Zeg Ja tegen ’t Noorden..

De avond zal geheel in het teken staan van ‘de mooiste dag’, maar ook voor het 12 ½ , 25, 50 of zelfs 60 jarige huwelijksfeesten zal er veel inspiratie te vinden zijn. Bijvoorbeeld voor een goede band, een DJ, decoratie of voor bedankjes en cadeautjes. Achter ’t Noorden staat er een grote inspiratie tent van wel 700 m2. In deze inspiratie tent zijn 4 verschillende feest sferen te vinden voor zowel bruiloften bij ’t Noorden, bruiloften op locatie en voor jubileum feesten.

Goodiebag

Voor de eerste 75 bruidsparen zal er een mooie goodiebag klaar staan met leuke cadeautjes en nog meer inspiratie. De entree is geheel gratis. De avond begint om 19:00 uur en zal ongeveer duren tot 22:30 uur. De avond vindt plaats aan de lichtenvoordsestraatweg 44 in Aalten bij Partycentrum ’t Noorden.