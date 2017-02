20.000e leerling gaat afval scheiden

X 120

DINXPERLO – Op maandag 20 februari zijn de leerlingen van basisscholen St. Liborius en De Wegwijzer in Dinxperlo na de feestelijke aftrap door wethouder Gerard Nijland gestart met de pilot afval scheiden op school. ROVA faciliteert basisscholen om als ‘Mooi Schoon-school’ grondstoffen gescheiden in te zamelen. Als tegenprestatie houden de leerlingen een gebied in de omgeving van hun eigen school vrij van zwerfvuil. Inmiddels scheiden meer dan 20.000 leerlingen uit 16 ROVA-gemeenten hun afval op school en houden zij de omgeving van de school vrij van zwerfvuil. Vandaag werd ook gevierd dat de 20.000e leerling hier op school zit.

Speciaal contract met wethouder

Speciaal voor de aftrap is wethouder Gerard Nijland naar de scholen in Dinxperlo gekomen om samen met alle leerlingen en leerkrachten het startsein te geven. De wethouder heeft de kennis van de leerlingen getest om te zien of zij bijvoorbeeld weten in welke container een stuk piepschuim hoort of hoe lang het duurt voordat een blikje verteerd is. “Ik sta er van te kijken dat jullie al zoveel kennis hebben over afval en zwerfvuil. Dat jullie zelfs weten dat een chipszak bij het restafval hoort,” aldus wethouder Nijland. Aansluitend hebben de leerlingen, leerkrachten en de wethouder het contract getekend, waarmee iedereen verklaarde zich in te zetten om zwerfafval tegen te gaan en het afval voortaan goed te scheiden.

Omdat de 20.000e leerling die meedoet aan het afval scheiden hier op school zit, overhandigde de wethouder leerlingen van de twee scholen een knikkertegel. Deze tegel is beschikbaar gesteld door Nederland Schoon, en is gemaakt van gerecyclede doppen van plastic flesjes.

Jong geleerd is duurzaam gedaan

Alle deelnemende scholen ontvingen het startpakket met voorlichtingsmaterialen en een educatieve video over de verschillende soorten afval en hoe deze worden gerecycled en hergebruikt. De scholen krijgen ook de benodigde containers om het afval te scheiden. Petra Streng, Projectmanager van het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon: “We willen jonge kinderen op een leuke manier meegeven hoe je met afval omgaat en wat het oplevert als je afval op de juiste manier scheidt. Dan is het geen afval meer, maar grondstof.” Deelnemende scholen zijn te herkennen aan het gevelschildje aan de muur met ‘Onze school is Supporter van Mooi Schoon’.

Op weg naar de circulaire economie

Voor deze pilot is groot enthousiasme onder de basisscholen in de ROVA Mooi Schoon-gemeenten; meer dan 100 basisscholen doen mee. De pilot is een initiatief om kinderen van jongs af aan te leren dat afval bestaat uit waardevolle grondstoffen. Het moet vanzelfsprekend worden om afval te scheiden en geen zwerfvuil buiten achter te laten.

