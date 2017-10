X 9

SINDEREN/LINTELO/AALTEN – Volgend jaar staat er weer een openluchtspel op de planning. Maar op dit moment is ‘De familie Bruinsma’ bezig met haar ‘afscheidstournee’.

Er zijn nog kaarten voor zaterdag 7 oktober in Streektheater de Pol Aalten en voor 14 oktober in het Kulturhus Lintelo.

In deze voorstelling komt de koninklijke familie met koningsdag naar de Achterhoek. De hele familie is in Oranjestemming, maar al snel loopt niet alles zoals gepland..

Zie www.tbuurtschap.nl voor meer info over de kaartverkoop. Op Facebook is een like deel en winactie te vinden.