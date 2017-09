Aalten 16, 17, 23 en 24 sept – Aaltense Musea opent deur voor textielkunst

X 76

AALTEN – Tijdens de Art Aaltendagen Septemberkunst openen de Aaltense Musea hun deur aan de Marktzijde. Het publiek heeft vrij toegang tot de gang en het museumcafé waar diverse textielkunst is te zien.

In de gang zijn de resultaten van de publieksactie ‘Versierend Verstellen’ te zien. Het goed en zo onzichtbaar mogelijk kunnen verstellen was een vaardigheid waarover vroeger elke vrouw moest beschikken. Tegenwoordig is het verstellen van huishoudtextiel en kleding uit financiële noodzaak meestal niet meer nodig. En als we al verstellen, dan mag dat gezien worden en maken we er iets moois van. Met dit gegeven is aan bezoekers van de expositie LinnenGoed gevraagd om hun versie van verstellen te willen maken en in te leveren. Deze textielkunst van versierend verstellen is in de hal te bekijken.

In het museumcafé is textielkunst van Els Lemkes en Carola Mokveld te zien. Els Lemkes maakt textielkunst van oud boerenlinnen door dit o.a. te vouwen, te plooien en te stikken. De kunstwerken van Carola Mokveld zijn geïnspireerd op de pompdoeken die vroeger werden gebruikt als handdoeken en o.a. bij de pomp hingen.

In deze ruimte zijn tevens theedoeken te zien bedacht door ontwerpers en kunstenaars zoals Viktor en Rolf en Piet Hein Eek.

De gang en het museumcafé zijn op 16, 17 en op 23, 24 september vrij toegankelijk. De expositie LinnenGoed vanaf 1700, bed en bad, tafel en vaat is nog tot en met 1 oktober a.s. te zien.

Zie voor de meest recente informatie: www.aaltensemusea.nl en volg ons op Facebook

Aaltense Musea:

Nationaal Onderduikmuseum

Aaltens Industrie Museum

Markt 12-14-16

7121 CS Aalten

Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur.

Zondag 13.00 – 17.00 uur.

Maandag gesloten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Aaltense Musea

info@aaltensemusea.nl – tel. 0543 471797