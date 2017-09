Aalten 25 okt. – De juiste verzekering bij evenementen en activiteiten?

X 20

AALTEN – Bijna elke organisatie of vereniging organiseert wel eens activiteiten of evenementen. Uitvoeringen, markten, informatieavonden et cetera. Gelukkig gaat dit heel vaak vlekkeloos, maar soms gaat er wel eens iets mis. Dan is het prettig als je goed verzekerd bent.

Welke risico loop je als bestuurder van de vereniging? Wat moet je allemaal verzekeren en wanneer is dat niet nodig? En wie is waar eigenlijk verantwoordelijk voor?

De Aaltense uitdaging organiseert in samenwerking met OWM Achterhoek Verzekeringen in en bij ’t Noorden een vrijblijvende informatieavond Verzekeringen.

Op woensdag 25 oktober vanaf 19.30 uur krijgt u informatie over de risico’s en de mogelijkheden om dit goed af te dekken. Wilt u ook weten of uw activiteit of evenement goed is verzekerd? Meldt u dan nu aan via info@aaltenseuitdaging.nl en neem gratis deel aan deze informatieavond.

Maximaal 2 deelnemers per organisatie/vereniging.

Voor meer informatie, neem contact op met Ellen van Minnen, 06 41265447 of info@aaltenseuitdaging.nl