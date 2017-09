Aalten 25 sept – Aaltense Musea organiseert extra rondleiding LinnenGoed

X 17

AALTEN – In de Aaltense Musea is momenteel de bijzondere expositie ‘Linnengoed vanaf 1700, bed en bad, tafel en vaat’ te zien. In dat kader wordt op de maandag 25 september a.s. een extra rondleiding georganiseerd door twee van de samenstellers van deze expositie, Fenny de Heus en Thea Schipper. Tijdens de rondleidingen wordt ingegaan op de geschiedenis van linnengoed door de veranderde gebruiken.

Wat staat er op het jubileumservet uit 1702, ontdek de fraaie ingeweven taferelen en motieven in het tafellinnen uit de eerste decennia van de twintigste eeuw, laat u vertellen hoeveel verschillende doeken er vroeger in de keuken werden gebruikt, waarvoor men zo’n grote uitzet had en zie het huishoudtextiel in de loop van de twintigste eeuw steeds kleuriger worden. Tijdens de rondleiding wordt uitgebreid stilgestaan bij het linnengoed van rond 1900 dat in een fraai linnenkabinet ligt en bij het ondergoed uit het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Verder wordt informatie gegeven over fraaie en nuttige handwerken -waaronder een pronkrol van ruim zeven meter – en hedendaagse textielkunst van Els Lemkes en Carola Mokveld. Ook is textiel te zien ontworpen door vermaarde ontwerpers zoals Victor en Rolf, Studio Job.

Rondleiding LinnenGoed: maandag 25 september van 19.30 uur tot ca. 22.00 uur.

De kosten zijn € 7,50 inclusief koffie of thee. Het minimum aantal deelnemers is acht, het maximum 16.

Aanmelden kan bij/via info@aaltensemusea.nl onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en emailadres of bij de balie. U krijgt via uw (email)adres een bevestiging.

Zie voor de meest recente informatie: www.aaltensemusea.nl en volg ons op Facebook

Aaltense Musea:

Onderduikmuseum Markt 12

Aaltens Industrie Museum

Markt 12-14-16

7121 CS Aalten

Openingstijden:

Dinsdag t/m zaterdag 10.00 – 17.00 uur.

Zondag 13.00 – 17.00 uur.

Maandag gesloten.