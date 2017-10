Aalten 4 nov. – Oerend Harde Zaterdag in Aalten

X 54

AALTEN – Inmiddels 10 jaar geleden heeft de Achterhoekse band Normaal voor het laatst bij Partycentrum ’t Noorden in Aalten opgetreden, toentertijd vanwege het 10 jarig jubileum van uitbaters Martin en Monique Hüning. Ondertussen zijn we 10 jaar verder en omdat Normaal helaas niet meer optreedt heeft ’t Noorden een ander dampend programma gemaakt op zaterdag 4 november voor in de feesttent in het weiland achter ’t Noorden. The Spitfires, Oerend Hard (Normaal tribute band) en de Bökkers zullen optreden om een ode aan de boer te geven. Kortom, een Oerend Harde Zaterdag.

Drie bands

Gedurende de avond zullen er drie bands de muzikale invulling geven met daartussen een DJ. The Spitfires, Oerend Hard (Normaal tribute band) en de Bökkers maken muziek over frustraties, feestelijkheden en alledaagse situaties. Het komt allemaal terug in de nummers gezongen in het dialect.

Na een aantal roemruchtige jaren hebben The Spitfires zich als vanouds aangepast aan de tijd. Hein van The Spitfires profileert zich wederom als initiatiefnemer van de metamorfose. Vrijwel elke Oost Nederlander heeft door de jaren ´n daverend feest met The Spitfires meegemaakt, zo niet, een van hun overbekende hits meegezongen. Wie kent niet “Zie wil een motorboot, Blonde Harmien,´n Kabouterlied of Links van Varsseveld (Ik zal oe met de piele)”. Tot op heden gaan Hein & The Spitfires als een speer door, met hun eigenzinnige optredens, gecombineerd met bestaande songs, Evergreens en wereld muziek.

Bökkers is meer dan een dampende live-band. Inspiratiebronnen zijn onder meer ZZ Top, Normaal, Johnny Cash, Queens of a Stone Age, Rolling Stones, The Faces. Er zijn inmiddels meerdere albums verschenen. En elk nummer tonen ze opnieuw aan dat zij niet de jongens zijn waarmee rechtgeaarde ouders hun dochters graag zien thuiskomen. Normaal doen is niet velen gegeven. Maar wat is normaal? In het geval van deze band rauwe, pure, eerlijke rechttoe rechtaan rock ’n roll in streektaal, geworteld in de blues. De nummers gaan over onderwerpen die iedere plattelander herkent. Ze worden gezongen op de eerlijke, rauwe rock van zompige gitaren en een stuwend ritmetandem.

Oerend Hard is dé Normaal Tribute Band. Een initiatief van Hans de Vries uit Klazienaveen. Een groot podium, een ultieme geluidsinstallatie, een moderne lichtshow en decors maken deel uit van de show. Om het Normaal geluid zo authentiek mogelijk te benaderen speelt de band op dezelfde instrumenten en versterkers die tijdens de laatste show in het Gelredome gebruikt werden. Oerend Hard speelt met een blazerssectie bestaande uit 2 saxofoons, trompet en trombone. Het pronkstuk is de rode Bo Diddley gitaar van Bennie Jolink. De setlist bevat naast de nummers van het afscheidsconcert in het Gelredome een selectie van nummers welke een goed beeld geven van de muzikale nalatenschap van Normaal. Natuurlijk alle bekende nummers als Alie, Deurdonderen, Hiekikkowokan, Hummelo, Motorcross is O.H.I.O. en Oerend Hard worden gespeeld. Maar ook nummers welke de laatste jaren niet meer live ten gehore zijn gebracht door andere bands worden door Oerend Hard gespeeld. De nummers zijn met zorg uitgekozen en worden met veel respect voor de band en schrijvers gespeeld.

Informatie

‘Oerend Harde Zaterdag’ in Aalten vindt plaats op zaterdag 4 november 2017 achter Partycentrum ’t Noorden in de feesttent. De tent is open vanaf 17.00 uur en om 18:00 uur vangt de muziek aan. Uiteraard staat de snackwagen van ’t Noorden de hele middag en avond klaar. In de voorverkoop kosten online kaarten 15 euro per stuk (excl fee). Aan de kassa van het evenement 18,50 euro per stuk. Kijk voor meer informatie en tickets op www.het-noorden.com

Ticket verkoop link: https://www.eventgoose.com/newsales/multishop/webshop/79d278add8e5e9dafdbe33cf5b1050e5/?queuepasscode=zCWwjhhwdzgYwIZf