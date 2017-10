Aalten 9 okt. – Wethouder leest voor op de Dag van de Duurzaamheid

X 32

AALTEN – maandag 9 oktober tussen 9:00 en 10:00 gaat wethouder Gerard Nijland voorlezen in groep 1, 2 en 3 van basisschool Sint Jozef in Aalten. Dit gebeurt in het kader van de Dag van de Duurzaamheid.

Door het hele land worden duurzame activiteiten georganiseerd om te laten zien hoe de wereld, schoner, mooier en eerlijker kan. In 15 ROVA-gemeente wordt door het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA de voorleesactie georganiseerd op verschillende basisscholen die deelnemen aan de pilot afval scheiden op school.

Wethouder Gerard Nijland gaat voorlezen uit het boek ‘De wereld vol plastic’, een verhalen bundel geschreven door pabo-studenten met schrijftalent. Na het voorlezen gaat de wethouder samen met de leerlingen in gesprek over hoe we samen de aarde en de natuur kunnen helpen.