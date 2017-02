Aaltense restaurants verwennen ouderen culinair

AALTEN – Vrijdag 10 februari is het startschot gegeven voor het restaurantproject ‘Er een potje van maken’. De organisatie van het project wil (eenzame) ouderen uit de gemeente Aalten een mooie en gezellige culinaire avond aanbieden.

‘Er een potje van maken’ is een side project van intergenerationeel project ‘It Scoot to be here’ en wordt vertegenwoordigd door Stichting zorgcombinatie Marga Klompe, Figulus welzijn, VMBO Schaersvoorde stationsplein, project # en Glimlach producties.

Het is de bedoeling om per jaar telkens een groep senioren per restaurant uit te nodigen om heerlijk te tafelen. De senioren zullen benadert worden op postcode zodat er de mogelijkheid gecreëerd wordt om elkaar na deze ontmoeting in de eigen omgeving privé te treffen. Want dat is in principe de kern van dit project, niet alleen een leuke avond in het leven roepen maar ouderen de gelegenheid bieden om hun netwerk uit te breiden en mogelijk nieuwe vriendschappen te laten opbouwen met generatiegenoten.

De ouderen kunnen geheel gratis dineren en worden per auto gehaald en teruggebracht. Getracht wordt om via spontane donaties van reguliere restaurantbezoekers het project (deels) te bekostigen. Clientèle van de deelnemende restaurants wordt gestimuleerd om per tafel een euro te doneren. Via posters, tafeldisplays en een donatiepot bij de kassa zal de restaurantbezoeker geattendeerd worden op deze actie.

De Aaltense restaurants Stegers, Enjoy en Herberg d”Olde Marckt hebben zich reeds verbonden aan dit fraaie project. Een groot aantal particulieren uit Aalten heeft zich ondertussen spontaan aangemeld om geheel vrijwillig de ouderen met hun auto op te halen en weer terug te brengen. Na de zomer zullen de eerste senioren gebruik kunnen maken van ‘Er een potje van maken’.

