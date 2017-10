Collectanten gezocht in Aalten

X 27

AALTEN – Het Leger des Heils zoekt collectanten in Aalten voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. De collecte wordt gehouden van 27 november tot en met 2 december 2017. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils.

Steeds meer mensen doen een beroep op het werk van het Leger des Heils. In 2016 kwamen meer dan honderdduizend mensen in aanraking met het Leger des Heils. Dat is bijna 20.000 meer dan het jaar daarvoor. Denk hierbij aan activiteiten als: kledingwinkels, de huiskamer in de buurt, scouting en schuldhulpverlening.

“Het wordt in Nederland steeds belangrijker naar elkaar om te kijken in de eigen buurt. Het Leger des Heils wil sociale uitsluiting en eenzaamheid bestrijden door actief aanwezig te zijn in wijken en buurten waar wekelijks activiteiten organiseren, stelt commissioner Hans van Vliet, commandant van het Leger des Heils in Nederland. “De deuren van buurtsteunpunten en kerkgebouwen staan voor iedereen open en wekelijks worden inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd. Zo dragen we bij aan een menswaardig bestaan voor mensen in nood.”

Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven zoekt het Leger mensen die willen helpen, zodat dit belangrijke werk door kan blijven gaan. Onder de noemer ‘Samenleven doe je dus niet alleen’, organiseert het Leger des Heils in veel plaatsen een deur-tot-deurcollecte. Helpt u ons mee die extra stap te zetten? Bent u tijdens de collecteweek beschikbaar en wilt u zich aanmelden om in uw wijk te collecteren? Ga dan naar www.legerdesheils.nl/collecte of bel met 036 – 53 98 175.