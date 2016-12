Farm & Country Fair afgelast na hevige regenval

IJZERLO – De Farm & Country Fair in IJzerlo is vrijdag afgelast na de hevige regenval in de nacht van donderdag van vrijdag. Het terrein aan de Dinxperlosestraatweg tussen IJzerlo en Dinxperlo ligt vol met plassen water.

De organisatie hoopt dat zaterdag het terrein weer opgesteld kan worden. De brandweer is bezig het water weg te pompen. “Het is absoluut onmogelijk om vandaag open te gaan”, aldus Joke Ruesink. Alle gekochte tickets voor vrijdag zijn ook geldig voor zaterdag en zondag. “Ik hoop dat mensen de beslissing begrijpen en dat het ze niet weerhoud om morgen en zondag alsnog te komen. Wel zou ik mensen adviseren om hun laarzen aan te trekken”.

De Farm & Country Fair zal geopend zijn zaterdag 25 juni van 10 uur tot 21 uur en zondag 26 juni van 10:00 uur tot 18:00 uur.