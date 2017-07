Gedichtenwedstrijd Open Monumentendag

Gezocht: De mooiste zelfgeschreven gedichten in het dialect over de gemeente Aalten

Beschrijf de gemeente Aalten in uw eigen woorden!

AALTEN – Elk tweede weekend van september staat de gemeente Aalten in het teken van Open Monumentendag. Twee dagen lang zijn monumentale panden gratis te bezoeken en worden er tal van activiteiten georganiseerd. De 31ste editie van Open Monumentendag, vindt plaats in het weekend van 9 en 10 september en heeft als thema ‘Boeren, burgers, buitenlui’. In het kader van dit thema zet het Comité Open Monumentendag gemeente Aalten een wedstrijd uit voor het schrijven van een gedicht in het dialect over de gemeente Aalten, haar kernen en/of haar buitengebied.

U kunt dit jaar zelf bijdragen aan de Open Monumentendag door uw zelfgeschreven gedicht in het dialect, over de gemeente Aalten, één van haar kernen of haar mooie buitengebied in te zenden. Het Comité Open Monumentendag gemeente Aalten schrijft een gedichtenwedstrijd uit, waarbij de meest geschikte gedichten tijdens een expositie op 9 en 10 september worden tentoongesteld.



Boeren, burgers, buitenlui

Voor Open Monumentendag 2017 is als thema gekozen: ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De nadruk ligt hiermee sterk op mensen en op hun onderlinge economische en culturele relaties en dus op voedsel, grondstoffen, handel, vervoer én communicatie. Het thema verbindt stadsbewoners, plattelandsbewoners en mensen met een rondtrekkend bestaan. Tevens legt het een link tussen uiteenlopende historische perioden en het heden.

Van oudsher werd er in deze regio het Nedersaksisch dialect gesproken. Aan u de vraag om in uw eigen woorden, in het dialect te verwoorden wat de gemeente Aalten en haar kernen voor u betekenen. Het gedicht mag ook over een specifiek gebouw of monument (bv. boerderij), bijzondere burger of landheer gaan. Schrijf uw gedicht in het dialect en stuur het voor 14 augustus 2017 in en wie weet ziet u uw gedicht straks tijdens de tentoonstelling op Open Monumentendag 2017 terug.

Spelregels gedichtenwedstrijd

De gedichten dienen in het Achterhoeks dialect te zijn geschreven. Het Comité Open Monumentendag kiest samen met leden van de dialectkring Achterhoeks-Liemers, de mooiste gedichten waarvan de beste drie beloond worden met een gedichtenbundel. De winnaars ontvangen hierover persoonlijk bericht en worden eind augustus via de media bekend gemaakt. Ook wordt een selectie van ingezonden gedichten tentoongesteld in de Open Monumentendag expositie. Deelnemers van wie de gedichten tentoongesteld worden, worden persoonlijk uitgenodigd voor de expositie en opening van Open Monumentendag 2017. Deze vindt plaats op zaterdag 9 september 2017.

Bij deelname aan de gedichtenwedstrijd geeft u het Comité Open Monumentendag gemeente Aalten, de VVV’s gemeente Aalten en de gemeente Aalten toestemming voor het gebruik van uw gedicht (dit geldt ook voor niet-winnende gedichten). Vermeld bij uw inzending uw naam adresgegevens en telefoonnummer. U kunt uw gedicht(en) als Word bestand mailen naar m.prollius@achterhoek.nl of per post zenden aan: Achterhoek Toerisme, t.a.v. Meike Prollius, Marktstraat 1, 7271 AX, Borculo.