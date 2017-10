Glasvezel in het buitengebied

X 85

Het buitengebied van Aalten – Oost Gelre krijgt glasvezel! Vandaag werd bekend dat 57% van de inwoners een glasvezelabonnement heeft afgesloten. Hiermee is voldaan aan de belangrijkste voorwaarde van CIF, minimale deelname van 50%, om een glasvezelnetwerk aan te kunnen leggen. Goed nieuws dus voor de inwoners van

De gemeenten Aalten – Oost Gelre bereiken ruim vóór de sluitingsdatum van 23 oktober het benodigde aantal aanmeldingen. Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf: “Een geweldig resultaat dat de vraag naar een goede breedbandverbinding benadrukt en de inzet van gemeenten, ambassadeurs, lokale verkopers en inwoners weerspiegelt. Iedereen heeft zich volop ingezet, en met succes! Door het enthousiasme uit de regio kunnen we nu al aankondigen dat er glasvezel komt. Daarnaast hebben we vanuit verschillende kanten, verzoeken gekregen om ook de scholen die nu gebruik maken van een coaxkabel, te voorzien van glas. Als maandag blijkt dat 60% van de inwoners en bedrijven meedoet, gaan we ook die belofte inwilligen.”

Glasvezel van cruciaal belang

Ook Jan ter Haar en Henrie Assinck, ambassadeurscoördinatoren zijn enthousiast: “Glasvezel is cruciaal voor ons buitengebied. Bedrijven kunnen tegenwoordig niet meer zonder snel internet. Ook maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een goede verbinding. Denk aan zorg op afstand en educatie. Voor de economische en sociale ontwikkeling van ons buitengebied is glasvezel dus van enorm groot belang. We zijn dan ook blij dat het buitengebied van Aalten – Oost Gelre binnenkort beschikt over een snelle, veilige en betrouwbare internetverbinding. Iedereen bedankt die hieraan heeft bijgedragen!”

Nu of nooit

Aanmelden voor glasvezel kan nog tot 23 oktober door een abonnement af te sluiten bij één van de vier dienstaanbieders. Inwoners die na de sluitingsdatum alsnog kiezen voor glasvezel betalen minimaal 995 euro extra, afhankelijk van de werkelijke aansluitkosten.

Start werkzaamheden

CIF start begin 2018 met de voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. De verwachting is dat eind 2018 iedereen die een abonnement heeft afgesloten, dan ook een glasvezelaansluiting heeft.

Meer informatie

Meer informatie is beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl.