Op de fiets langs bloeiende bermranden en patrijzen

X 48

AALTEN – De bermranden in de gemeente Aalten staan weer volop in bloei. Genodigden voor de presentatie van het ‘Akkerrandenproject’ trokken er woensdag 5 juli samen met wethouder Ted Kok op uit om de ingezaaide akkerranden per huifkar te bewonderen. Wethouder Ted Kok overhandigde tevens de eerste exemplaren van de fietsroutefolder aan de initiatiefnemers van het ‘Akkerrandenproject’ en het project ‘Samen voor de Patrijs’.

Voor de vijfde keer op rij werd het Akkerrandenproject in de gemeente Aalten geopend. De presentatie vond plaats bij Rustpunt de Maote in Lintelo, waar ook een van de twee uitgestippelde fietsroutes langskomt. De Akkerrandenwerkgroep zaait elk jaar weer, samen met de gemeente Aalten en de agrarische natuurvereniging PAN bermranden in ten gunste van de biodiversiteit. Een mooi bijverschijnsel zijn de prachtig bloeiende bermranden waar recreanten maar ook inwoners van kunnen genieten tijdens de speciaal uitgezette Akkerranden- of Patrijzenfietsroute.

Meer dan 100 ingezaaide bermranden

De akkerranden beschermen landbouwgewassen tegen ziektes en wildvraat. De werkgroep Akkerranden, die in 2013 werd opgericht, organiseert het Akkerrandenproject. De werkgroep bestaat uit leden vanuit de LTO, Imkervereniging, IVN, SAAP en de Wildbeheereenheid. Elk jaar weer stimuleren zij agrariërs en particulieren om akkerranden in de gemeente in te zaaien. Naast de werkgroep zaaien ook de agrarische natuurvereniging PAN en de gemeente Aalten akkerranden in. Dit jaar werden er in de gemeente Aalten in het totaal meer dan 100 bermranden ingezaaid. Gerrit Rougoor gaf tijdens de opening een inhoudelijke toelichting op het Akkerrandenproject. Jan Steverink vertelde over het belang van de akkerranden voor de bijenstand.

Inspirerend initiatief: Samen voor de Patrijs

‘Samen voor de Patrijs’ is een inspirerend initiatief dat in het oosten van Achterhoek positieve resultaten heeft opgeleverd voor de patrijs en veel andere diersoorten van het agrarische cultuurlandschap. Het resultaat mag er zijn; in 4 jaar tijd is het aantal paren binnen het project gegroeid van 3 naar 42 paartjes. Het succes is met name te danken aan de unieke samenwerking van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek, de Wildbeheereenheid Aalten, de gemeente Aalten en diverse andere partijen als boomkwekerijen, landgoedeigenaren en agrariërs. De twee initiatiefnemers van het project Frans ter Bogt en Herman Simmelink zijn vanwege hun inzet voor de patrijs door de gemeente Aalten voorgedragen voor de Gouden Mispel 2017. Belangstellenden kunnen ’t project ‘Samen voor de patrijs’ onder hun deskundige leiding bezoeken. Groepen met een minimum aantal van 10 personen zich aanmelden bij: Frans ter Bogt via fterbogt@kpnmail.nl of Herman Simmelink via: dehjsimmelink@hetnet.nl

Dankzij het door de Provincie Gelderland gesteunde project ‘Samen voor de Patrijs’ kan er ook in de toekomst aan verbetering gewerkt worden die de patrijzenstand ten goede komt.

Twee fietsroutes

Recreanten kunnen ook dit jaar weer genieten van twee speciaal uitgestippelde fietsroutes langs de kleurrijke bloemrijke randen. De ‘Akkerrandenfietsroute’ van 24 kilometer start en eindigt bij ’t Kulturhus in Lintelo (Aalten). De ‘Patrijzenroute’ leidt de fietser over 21 kilometer door het Nationaal Landschap en het daarin gelegen buurtschap Barlo. Hier komt een aantal patrijzenparen voor, die dankzij het inzaaien van de akkerranden steeds vaker te zien zijn. De routes staan beschreven in de folder ‘Akkerranden’ die voor € 0,50 te koop is bij de VVV’s in de gemeente Aalten.

De folder ‘Akkerranden’ is tot stand gekomen door een samenwerking van de werkgroep akkerranden, gemeente Aalten, SAAP, Provincie Gelderland, Stichting Doorgeefhuis Maria, de Wildbeheereenheid Aalten en de VVV’s Aalten, Bredevoort en Dinxperlo.