Pensionering Henk Kotten

IJZERLO – Op vrijdag 22 september was er een gezellig samenzijn met personeel en familie Korten. Dit omdat van Henk Kotten zijn 44 jarige dienstverband werd gevierd.

Henk kwam in februari 1973 als MTS stagiair bij de fa. Hoopman in IJzerlo in dienst. Directeur eigenaar Jan Willem Hoopman dankte Henk maar ook Annie en de kinderen voor de tomeloze en geëngageerde inzet tijdens zijn dienstverband.

In 1996 volgde Henk toenmalig directeur verkoop, Wim Kämink op als algemeen directeur, van wat daarna echt ‘zijn Holaras bedrijf’ werd. Henk was niet alleen de grote regelaar, maar was er met name ook altijd als personeel of klanten persoonlijke voor- of tegenspoed doormaakten. Henk memoreerde daarna zelf ook nog aan een paar saillante persoonlijke details van zijn carrière.

Door zijn zeer lange ervaringen, met name m.b.t. product introductie, contacten met de vakbladen en zijn uitgebreide klantennetwerk, zal Henk ook na afsluiting van dit intensieve tijdperk, op project basis, zijn zeer gewaardeerde kennis en ervaring blijven inzetten voor ‘zijn Holaras’ bedrijf.

In de loop van het voorjaar staat er nog een bredere open-dag / manifestatie op de agenda waarbij ook externe relaties, oud collega’s, buren etc. in de gelegenheid worden gesteld Henk met deze mijlpaal te feliciteren.