Speciale vinylavond in Café Schiller.

AALTEN – Op zaterdagavond 18 februari zal diskjockey Paul Kerkhoffs de vinylavond bij café Schiller verzorgen.

Paul Kerkhoffs is fotograaf/kunstenaar met als voorliefde de soulmuziek. De soulmuziek wortelde in de blues, de gospelmuziek, het zwarte Amerika; beïnvloedde rock’n roll, jazz, R&B, trance, hiphop, funk en rap. De soul-, funk- en discoklanken, wie is er niet mee is opgegroeid?

Paul Kerkhoffs laat naast bekende nummers uit de jaren ’50 ’60 ’70 en ’80 vooral de minder bekende “pareltjes” horen.

Verzoeknummers voor de vinylavond kunnen vooraf worden aangevraagd door een mail te sturen naar: soulschiller@protonmail.com

Voor wie wil komen luisteren, dansen en genieten, de vinylavond op zaterdag 18 februari begint om 22:00 uur en de entree is vrij.

