TOTAL sponsor tankpasjes chauffeurs ouderendiner

AALTEN – Afgelopen week vond in het kader van het restaurantproject “er een potje van maken” het eerste overleg plaats met de vrijwillige chauffeurs . De chauffeurs zullen in november, december en januari geheel belangeloos de ouderen vervoeren van huis naar de restaurants en vice versa.

Inwoners uit Aalten, Bredevoort en Dinxperlo konden (en kunnen nog steeds! ) ouderen opgeven die ze een gratis diner gunnen.

Richard Jongetjes, de talentverbinder van de gemeente Aalten, kon de chauffeurs verrassen met een gratis tankpas. De tankpasjes zijn gesponsord door TOTAL. Slechts een telefoontje en een mailtje naar het hoofdkantoor van TOTAL in Den Haag was voldoende.

TOTAL was zo enthousiast over het project dat ze 15 gratis tankpasjes toestuurde.

De afwezige “taxi chauffeurs” krijgen de tankpas thuis gestuurd. In totaal doen 12 chauffeurs mee aan het project.

Het restaurantproject is een initiatief van Richard Jongetjes Talentverbinder Aalten ,zorgcombinatie Marga Klompe, Figulus Welzijn en vmbo Schaersvoorde Stationsplein. De deelnemende restaurants zijn Stegers Aalten , Eetcafe Enjoy en Herbergh d’Olde Marckt .

Het eerste diner vind 22 november plaats en is volgeboekt. Voor de diners op 12 december en 8 januari is er nog plek. Inwoners van Aalten die een oudere een lekker dinertje willen aanbieden ( wat de rede ook is) kunnen zich aanmelden via Richard@talentverbinder.nl