Waarnemend burgemeester gemeente Aalten

AALTEN – Arnold Gerritsen wordt met ingang van 18 januari 2017 benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Aalten. Arnold Gerritsen (68 jaar, lid van D66, wonende in Zutphen) was van 1999 tot 1 februari 2016 burgemeester van de gemeente Zutphen. Daarvoor was hij van 1992 tot 1998 wethouder in de gemeente Apeldoorn.

De Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, Clemens Cornielje, heeft in goed overleg met een delegatie van de gemeenteraad van Aalten (fractievoorzitters, wethouder, gemeentesecretaris en griffier) besloten tot het benoemen van een waarnemend burgemeester in deze gemeente in verband met de vacature die per 18 januari ontstaat door het vertrek van de huidige burgemeester, de heer B. Berghoef.

De heer Gerritsen heeft, voorafgaande aan zijn benoeming, een gesprek gehad met de bovengenoemde delegatie uit de raad van Aalten. Daarna adviseerde de delegatie unaniem positief over zijn kandidatuur aan de Commissaris van de Koning, waarna hij besloten heeft hem te benoemen.

De heer Gerritsen is op 19 december 2016 beëdigd door de Commissaris van de Koning. Het benoemen van een waarnemend burgemeester behoort tot de rijkstaken van de Commissaris van de Koning.