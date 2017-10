Wethouder leest voor op de Dag van de Duurzaamheid

X 39

AALTEN – maandag 9 oktober heeft wethouder Gerard Nijland voorgelezen in groep 1, 2 en 3 van basisschool Sint Jozef in Aalten in het kader van de Dag van de Duurzaamheid.

Door het hele land werden duurzame activiteiten georganiseerd om te laten zien hoe de wereld, schoner, mooier en eerlijker kan. Het zwerfvuilprogramma Mooi Schoon van ROVA organiseerde in de gemeente Aalten een voorleesactie met de wethouder Gerard Nijland op één van de scholen die deelnemen aan de pilot afval scheiden op school.

De wereld vol plastic

Wethouder Gerard Nijland heeft het verhaal ‘Rietjes Wens’ voorgelezen aan groep 1, 2 en 3 uit het boek ‘De wereld vol plastic’. Dit boek is een verhalenbundel geschreven door pabo-studenten met schrijftalent. De illustraties in het boek zijn gemaakt door kinderen van de basisschool. Na het voorlezen ging de wethouder met de leerlingen in gesprek over hoe we samen de aarde en de natuur kunnen helpen.

Speciaal cadeau voor de school

Het afgelopen jaar heeft basisschool Sint Jozef zich samen met 3 andere scholen ingezet om een afval vrije school te worden. “Omdat jullie je zo goed inzetten heb ik een heel speciaal cadeau voor jullie hele school, namelijk een Wasteboard”, aldus wethouder Gerard Nijland. Een Wasteboard is een speciaal skateboard gemaakt van gerecyclede doppen van plastic flessen. Elk Wasteboard is met de hand gemaakt en daarom uniek.