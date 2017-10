01 nov. – Terug naar de jaren 60

X 62

MARIENVELDE – Op woensdag 1 november vindt de zesde activiteit van Cultuur in de Wijk plaats in de regio Harreveld/ Mariënvelde/ Zieuwent. Dit keer wordt er om 10.00 uur gestart in de BMV Mariënvelde aan de Waalderweg 7.

Ook nu weer een leuk en afwisselend programma binnen het thema ‘Terug naar de jaren 60’. Vóór de pauze is er aandacht voor muziek uit deze periode waarop gedanst kan worden o.l.v. Audrey Veldkamp. Na de pauze zal blijken dat iedereen creatief is. De deelnemers zullen dit ervaren in een lezing met doe-opdrachten van beeldend kunstenaar Astrid Vredegoor

Senioren uit de gemeente Oost Gelre zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen. Meedoen is gratis. Een lidmaatschap van een ouderenbond is niet nodig.

Brede Impuls

De activiteiten vinden plaats in het kader van Cultuur in de Wijk. Dit is een initiatief van de gemeente Oost Gelre en komt mede tot stand via de Brede Impuls regeling, waarbij combinatiefunctionarissen worden ingezet om sport en cultuur te bevorderen.

Boogie Woogie, cultuurcentrum, voert het project uit.

Meer informatie:

Harry ten Brinke

06 484 565 52

harry@boogiewoogie.nl