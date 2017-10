01 t/m 10 nov. – Samenwerken aan onlineveiligheid

X 39

Van 1 t/m 10 november is het Mobile Media Lab (MML) van de landelijke politie in Achterhoek Oost. Deze grote vrachtwagen is voorzien van een klaslokaal waarin enkele honderden leerlingen van de VO scholen in de regio worden voorgelicht over online veiligheid.

Jongerenwerker Frank Sikkink zal samen met de jeugdagenten Arjan vd Groep (Aalten & Berkelland) en Lisanne Geerdink (Winterswijk en Oost Gelre) deze interactieve lessen verzorgen. Hierbij worden met de jongeren thema’s behandeld uit hun eigen belevingswereld. Met name de gevaren, risico’s en gevolgen rondom digitaal pesten, sexting & grooming staan op de agenda.

Nog dagelijks komen er nieuwe zaken naar boven rondom deze thema’s die in deze leeftijdscategorie (12-14 jaar) zeer actueel zijn. “Tijdig informeren over de risico’s en mogelijke gevolgen van de actuele thema’s is essentieel”, aldus Frank Sikkink.

Sikkink geeft al ruim 10 jaar voorlichting rondom Social Media, variërend van basisschoolleeftijd tot aan VO bovenbouw. Hierin is binnen de gemeente Aalten een doorlopende leerlijn rondom Social Media ontstaan. Afgelopen jaren is door Sikkink steeds meer de samenwerking met politie binnen de voorlichting gezocht. Vd Groep, voorstander van proactieve benadering van de jongeren en zélf ook actief op de diverse Social Media, is zeer enthousiast over deze samenwerking. Juist het laagdrempelige van de jongerenwerker, gecombineerd met de zakelijke (soms zware) gevolgen zijn in zijn ogen een perfecte mix voor de jongeren.

Door het MML in te zetten ervaren de jongeren ook direct een gevoel om “in het domein van politie” te zitten. “Directe aandacht gegarandeerd.” aldus Vd Groep. Door de komst van het Preventie Platform Jeugd is het mogelijk dat Sikkink breder ingezet kan worden. Hier maken beide partijen met deze unieke inzet zinvol gebruik van!

Het MML is op 1 november aanwezig in Lichtenvoorde

Het MML is op 2 november aanwezig in Borculo

Het MML is op 3 november aanwezig in Groenlo

Het MML is op 6 november aanwezig in Borculo

Het MML is op 7 november aanwezig in Aalten

Het MML is op 8 november aanwezig in Neede

Het MML is op 9 november aanwezig in Winterswijk

Het MML is op 10 november aanwezig in Winterswijk

[0] Tekst: Frank Sikkink

[1] Foto: PR