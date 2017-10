02 nov. – Jazz Eibergen met Allen Hinds in De Stier

X 32

EIBERGEN – De Amerikaanse gitarist Allen Hinds is donderdag 2 november te gast tijdens de jazzavond in Café De Stier aan de Kleine Hagen 6. Zijn muziek is geïnspireerd door Wayne Shorter, Duane Allman en Alan Holdsworth.

De muziekstijl van Hinds is spannend en een mix van jazz, blues en rock met invloeden van Pat Metheny tot Ry Cooder en Robben Ford. Hinds speelde samen met onder meer Randy Crawford, Gino Vanelli en Jimmy Johnson.

Donderdag 23 november is in de reeks Jazz Eibergen Tristan te gast en op donderdag 14 december komt The Preacher Men naar Eibergen. De jazzavonden beginnen om 20:30 uur en de entree is 10 euro.