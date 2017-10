02 nov. – Ladies Night in Haarlo

X 50

HAARLO – Donderdagavond 2 november 2017 wordt voor de vijfde keer een Ladies Night georganiseerd in de zalen van H.C.R. Prinsen Eibergseweg 13 in Haarlo. Deze avond is alles op het gebied van de nieuwste mode-, cadeau- lifestyle en trends te zien.

Vanuit de hele gemeente Berkelland en directe omgeving zijn er ruim 40 deelnemers aanwezig met o.a.: lifestyle, de nieuwste mode, cadeau, wellness, make-up, trends, hairstyle, brocante en nog veel meer. Doorlopend is er de avond een mode show gewoon tussen de bezoekers, mannequins uit Haarlo showen hoeden, sjaals, trendy kleding en schoenen

Om 19.30 en 20.30 uur is er een optreden van dameskoor Timeless uit Haarlo en om 21.30 uur een optreden van Marieke Dollekamp!

De zaal gaat open om 19.00 uur open. En zoals het keurige dames betaamt, eindigt de nacht rond 23.00.

Kaarten kosten € 7,00 dit is incl. Koffie en wat lekkers. Kaarten in de voorverkoop € 5,50 te koop bij HCR Prinsen of via dini@reurei.com