04 & 05 nov. – Classic WM viert Viva l’Opera in Oude Calixtus

GROENLO – De Oude Calixtuskerk in Groenlo staat zaterdagavond 4 en zondagmiddag 5 november helemaal in het teken van beroemde operakoren en – aria’s met prachtige muzikale begeleiding. Met een totaal andere presentatie dan men wellicht verwacht, want dirigent Emile Engel uit Lichtenvoorde en choreografe Marianne Veldkamp-Vieberink uit Aalten maken er met de bijna zestig leden (incl. projectleden) een totaal-voorstelling van met zang, muziek en actie. Daarbij gebruikmakend van niet alleen de podia, maar van diverse mogelijkheden in de zaal. Het wordt een heel aantrekkelijk totaal-plaatje.

Veel leden komen uit Winterswijk, Oost Gelre en Berkelland, maar ook van daarbuiten. De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door pianist Evert-Jan de Groot, opgegroeid in Eefde en nu wonend in Utrecht, op zaterdag organist Wim Ruessink uit Winterswijk (ook beiaardier van de Oude Calixtus) en op zondag zijn collega Wilbert Berendsen uit Vorden. En bovendien violist Papillon Boddeke uit Zutphen, die een stuk van Verdi begeleidt.

Titels zeggen soms niet veel, maar als men de melodie hoort, blijkt men het stuk wel degelijk te kennen. Zoals het Zigeunerkoor (Coro di Zingari) en Slavenkoor (Va! Pensiero) van Verdi, het Paaskoor (Regina coeli laetare) en het lied over de ontluikende lente en de liefde Gli aranci ollezzano van Mascagni, het Reizigerskoor en Bella Vita Militar van Mozart.

Of het ingetogen solonummer van sopraan Enneke Klomps uit Groenlo met de mooie titel La vergine degli angeli van Verdi en het vlotte Largo al factotum uit de Barbier van Sevilla dat Martin Hogenkamp uit Lichtenvoorde zingt.

Verschillende Classic WM-leden treden solistisch op, evenals gastsoliste Marijke ten Kate uit Winterswijk. De sopraan zingt o.a. een aria van Mozart en met het koor het intrigerende Rataplan van Verdi. De beiaardiers Ruessink en Berendsen spelen voorafgaand aan het concert operaklanken op het carillon van de Oude Calixtus, een voorproefje van plm. een half uur en een knipoog naar het programma van het concert. Over de rol van Johan Kersjes uit Lichtenvoorde moet tevoren niet teveel worden losgelaten. John te Dorsthorst van de techniek en André te Hennepe met zijn visuals leveren eveneens belangrijke bijdragen aan de totaal-sfeer. De verkoop van de kaarten is o.a. bij de VVV’s van Groenlo en Lichtenvoorde, via de website en aan de zaal. Aanvang concerten, za. 20 uur, zo. 14.30 uur. (Info over VIVA L’OPERA: www.classicwm.nl)

Bij Welgelegen Groenlo treden vóór cq ná het concert solisten van Classic WM met pianist Evert-Jan de Groot op. Er is een speciaal diner-arrangement samengesteld. info@welgelegengroenlo nl of tel.0544-842233..

[0] Tekst: Ans ter Horst

[1] Foto’s: Marinus en Ans ter Horst