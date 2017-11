04 nov. – Laat je inspireren tijdens de Achterhoekse Duurzame Huizenroute

X 33

Laat je inspireren tijdens de Achterhoekse Duurzame Huizenroute

Aanstaande zaterdag is het zover. Op 4 november vindt de Achterhoekse Duurzame Huizenroute plaats van 11 – 15 uur.

Wat is er te zien?

In de hele Achterhoek stellen deelnemers hun duurzame woning, boerderij, schuur, kantoor, park of ander object voor je open. Heb je vragen over isolatie, zonnepanelen of warmtepompen? Dan is de Achterhoekse Duurzame Huizenroute voor jou een mooie manier om energiebesparing in de praktijk te zien. Je hoort van de eigenaren zelf alles over hun ervaringen en zij geven praktische tips over de mogelijkheden van energiebesparing en comfortabel wonen.

Deelnemers in jouw gemeente

Kijk voor een overzicht van alle deelnemers op www.verduursaamenergieloket.nl onder de kop ‘voorbeelden uit de regio’. De duurzame woningen in jouw gemeente zijn te herkennen aan een bord in de tuin en een poster op het raam. Je ziet ze overal in de Achterhoek.

Mis het niet en hoor wat er kan, hoe het eruit ziet én wat het oplevert.