05 nov. – Boekpresentatie en ‘Vrees en treur’ niet expositie

Vrees en treur niet

BERNARDUSPAD beeld en verhaal is een buitenexpositie waarin beeldende kunst en literatuur samenkomen. Het is te zien in de tuin van St Bernardus, gelegen achter het pand van Foto21 in Bredevoort. Het Oostgelders fotografen collectief heeft, met steun van de gemeente Aalten, St Foto21Bredevoort en VVV Bredevoort, het mogelijk gemaakt om van de expositie een boekuitgave te maken met de titel ‘Vrees en treur niet’.

De presentatie van het boek valt samen met de opening van de jaarlijkse groepsexpositie van het collectief bij Foto21 in Bredevoort. Het eerste boek wordt in ontvangst genomen door wethouder H. Rijks van de gemeente Aalten op zondagmiddag 5 november 14.00 uur. De bijeenkomst start bij de hoofdingang van vestingpark St Bernardus.

‘Vrees en treur niet’ is de titel van het verhaal dat de uit Bredevoort afkomstige schrijver Gerjon Gijsbers geschreven heeft voor de expositie ‘Bernarduspad, beeld en verhaal’. De titel verwijst naar bastions van de vroegere stadsmuur van Bredevoort, met de namen Vreesniet en Treurniet. De geschiedenis vertelt dat in de tuin kerkelijke feesten en sacramentsprocessies gehouden zijn waarbij de Mariagrot werd aangedaan. De namen van de bastions en ook de Mariagrot vindt u nog langs het hoger gelegen betonnen pad. St. Bernardus is het grote witte gebouw aan de rechterkant van de tuin. Het heeft dienstgedaan als nonnenklooster, sanatorium en tot voor kort als bejaardenhuis. De tuin, de gracht en de historische elementen zijn verwerkt in het verhaal. Fotografen van het OFC hebben zich door het verhaal laten inspireren en de beelden gemaakt.

Bernarduspad is geïnitieerd door St Foto21Bredevoort, in nauwe samenwerking met het Oostgelders Fotografen Collectief. De realisatie kwam tot stand met steun van Bredevoorts Belang, subsidies van de Gemeente Aalten en het prins Bernhard Cultuurfonds.

Wonderling

Een grote groepsexpositie van het Oostgelders Fotografen Collectief, die wordt gehouden van 4 november – 31 december 2017. Wonderling is een niet bestaand woord, een fantasie woord. Het heeft de leden van het Oostgelders Fotografen Collectief uitgedaagd werk te maken voor een expositie. Bijna alle fotografen hebben hiervoor nieuw werk gemaakt, een enkeling heeft z’n toevlucht genomen tot al bestaand werk omdat dit voor de betreffende fotograaf zo naadloos past bij zijn/haar associaties met het woord Wonderling

OFC (Oostgelders Fotografen Collectief) bestaat uit negen fotografen. Ieder lid heeft zijn of haar eigen specialisatie en werkt vanuit eigen interesse. Het OFC heeft als doelstelling elkaar te inspireren en te ondersteunen op kunstzinnig en fotografisch gebied. Hierbij staan de persoonlijke ontwikkelingen van de individuele leden centraal. Jaarlijks exposeert de groep bij Foto21 met een groepsexpositie aan de hand van een thema. Individuele fotografen exposeren ook elders. De fotografen zijn: Marion Bauhuis, Grietje Bouman, Bettina Hogeweg, Stan Kerlen, Gerrit Korn, Wim Peters, Ellen Sessink, Peter van Tuijl en Dinie Wikkerink.

Adresgegevens:

Vestingpark St Bernardus: hoofdingang, Landstraat 1, 7126 AS Bredevoort

Foto21Bredevoort: t Zand 21, 7126 BG Bredevoort