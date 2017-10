05 nov. – Social media en kerk-zijn

X 60

WINTERSWIJK – De Protestantse Gemeente te Winterswijk besteedt op zondag 5 november aandacht aan Social Media. In een zogenaamde ‘Young@Heart-dienst’ die om 10.00 uur in de Zonnebrinkkerk begint, wordt er stilgestaan bij de vraag of je eigenlijk wel socialer en gelukkiger van Social Media wordt.

Het Young@Heart-team, dominee Marsman, de PGW-band en kerkmusici bereidden de dienst op geïnspireerde wijze voor. Uiteraard wordt van de bezoekers verwacht dat ze hun mobiele telefoon meenemen! Na afloop van de dienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie.