10 nov. – Günter Grass en wij

BREDEVOORT – Tijdens de expositie van Nobelprijswinnaar Günter Grass in de Koppelkerk, worden ook verschillende nevenactiviteiten rondom het onderwerp georganiseerd. Zo komt de Nederlandse vertaler van Günter Grass, Jan Gielkens, op vrijdag 10 november vertellen over Grass’ literaire nalatenschap.

Günter Grass (1927-2015) is één van de belangrijkste naoorlogse Duitse schrijvers en won in 1999 de Nobelprijs voor de Literatuur. Hij schreef talloze boeken en verhalen, waarvan Die Blechtrommel uit 1959 de bekendste is. Met zijn literaire werk drukte Grass een stempel op het publieke debat, met name als het ging over de omgang met het nationaalsocialistische verleden.

Vertaler Jan Gielkens vertaalde 13 boeken van Günter Grass in het Nederlands en won in 2016 de Filter Vertaalprijs. Tijdens zijn lezing op 10 november staat Gielkens stil bij de vraag wat wij als lezers moeten en kunnen met de nalatenschap van Grass. Gielkens zal ook ingaan hoe het is om het (niet eenvoudige) oeuvre van Grass te vertalen.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: vrijdag 10 november

Tijd: 20.00 uur (zaal open: 19.30 uur)

Entree: € 7,50

Reserveren: koppelkerk.nl / 0543-216 005