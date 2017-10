10 nov. – Prikkelz organiseert Hip voor Nop!

X 57

GROENLO – Sta jij ook elke dag voor je kast en weet je niet wat je aan moet trekken? Dat ene truitje heb je al te vaak aan gehad en die jeans kun je niet meer zien… Het liefst zou je alle kledingwinkels willen leeg kopen, maar hoe kom je aan zoveel geld? Er is een oplossing!!

Pimp je oude kledingstuk op tot iets unieks waar niemand anders in loopt!

Tijdens de workshop Hip voor Nop onder leiding van Susanne Douma gaan we aan de slag met het maken van unieke kledingstukken. Beslis met je ouders welk kledingstuk jij mag pimpen en/of verknippen.

Kids van 6 t/m 8 jaar zijn vrijdagmiddag 10 november welkom van 15.45 tot 16.45 uur. Kids van 9 t/m 12 jaar zijn welkom van 16.45 tot 17.45 uur.

Per workshop houden we een maximum aantal deelnemers aan van 15 personen. Kosten zijn 2,50 euro p.p. Meld je snel aan via info@prikkelzgroenlo.nl want VOL = VOL.