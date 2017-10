11 & 18 nov. – Twee toporkesten treffen elkaar

X 33

VARSSEVELD/BELTRUM – Muziekverenigingen Concordia uit Beltrum en Jubal uit Varsseveld verzorgen onder de naam “Noaberconcerten” op zaterdag 11 en 18 november twee concerten die volledig in het teken staan van symfonische blaasmuziek.

Grote verenigingen met veel jeugd

De Achterhoekse verenigingen Jubal en Concordia hebben veel met elkaar gemeen. Beide verenigingen zijn zeer actief in hun eigen omgeving, hebben veel leden en een zeer succesvol jeugdbeleid. De ‘grote’ harmonieorkesten van de verenigingen staan bovendien onder leiding van dezelfde dirigent, Henk-Jan Heijnen. De orkesten lijken dan ook op elkaar als twee buren.

Samen symfonisch programma

Voor beide orkesten was voor de zomer al duidelijk dat er in het najaar een programma met symfonische blaasmuziek zou worden verzorgd. Concordia gaat op 25 november concours in de Hanzehof te Zutphen. Zij wilde graag voorafgaand aan het concours de werken in het eigen dorp ten gehore brengen (en zo het publiek alvast warm maken om ook naar het concours te komen luisteren). Jubal had na een voorjaar met meer “lichte” muziek al langer enkele klassieke werken op de wensenlijst staan. Wat is er dan mooier de handen ineen te slaan? Zo is het concept van het “Noaberconcert” geboren.

Programma

Beide orkesten voeren tijdens het Noaberconcert drie werken uit.

Concordia zal de werken uitvoeren die tijdens het concours ten gehore worden gebracht. Dit zijn achtereenvolgens “Rise of the Firebird” van Steven Reineke, “Elements of Nature” van Hermann Pallhuber en “Sequences for Band” van Carlos Pellicer.

Jubal voert achtereenvolgens “October” van Eric Whitacre, “Symphony nr. 16” van Christiaan Janssen en “Mosaici Bizantini” van Franco Cesarini uit.

Meer informatie over het gehele programma is te vinden op de websites van de verenigingen en op Facebook.

Tijd en locatie

De concerten vinden plaats op de volgende momenten:

zaterdag 11 november in de sporthal de Sonders te Beltrum om 20.00 uur (entree vrije gift);

zaterdag 18 november in de Grote Kerk te Varsseveld om 20.00 uur (entree € 7,50)

De optredens van de beide verenigingen duren naar verwachting ieder zo’n 40 minuten. Tussen de optredens van de orkesten is bij beide concerten een pauze.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de concerten contact op met organiserende vereniging. Voor het concert in Beltrum is dat Concordia Beltrum (secretariaat@concordiabeltrum.nl) en voor het concert in Varsseveld is dat Jubal Varsseveld (info@jubalvarsseveld.nl).

Over Concordia Beltrum

Concordia Beltrum is opgericht in 1922 en bestaat dus 95 jaar. Het is een actieve vereniging, vooral op jeugdbeleid. Dit blijkt uit een C‐orkest, leerlingenorkest en een A‐, B‐ en C‐slagwerkgroep. Concordia is gehuisvest in haar eigen clubgebouw Dacapo te Beltrum. Het harmonieorkest staat sinds 2006 onder de deskundige leiding van Henk‐Jan Heijnen. Meer informatie over de vereniging is te vinden op de website (www.concordiabeltrum.nl) en op de Facebook-pagina.

Over Jubal Varsseveld

Jubal Varsseveld is opgericht in 1943 en bestaat dus volgend jaar 75 jaar. Het is de grootste muziekvereniging uit de gemeente Oude IJsselstreek met bovendien de meeste jeugd. De vereniging bestaat uit een jeugdslagwerkensemble, drie opleidingsharmonieorkesten en een groot harmonieorkest. Het A-orkest staat sinds 2001 onder de deskundige leiding van Henk‐Jan Heijnen. Meer informatie over de vereniging is te vinden op de website (www.jubalvarsseveld.nl) en op de Facebook-pagina.