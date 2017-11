11 nov. – Bedrijven in Gelderland openen deuren voor kinderen

X 29

Meld je aan voor Het Klokhuis Onderneemt Backstage

GELDERLAND – Het blijkt dat steeds meer kinderen onder de achttien jaar zich bij de Kamer van Koophandel registreren met een eigen bedrijfje. Want waarom wachten met ondernemen tot je volwassen bent? Is jouw kind ook een geboren ondernemer? Meld hem/haar dan aan voor “Het Klokhuis Onderneemt Backstage” om inspiratie op te doen bij zijn/haar favoriete bedrijf.

Op zaterdag 11 november organiseert Het Klokhuis, “Het Klokhuis Onderneemt Backstage”. Tijdens deze dag krijgen kinderen uitleg van ondernemers en kunnen ze een kijkje nemen achter de schermen van het bedrijf. Doel van het project is om kinderen vertrouwd te maken met ondernemerschap, én om ze te inspireren ondernemende vaardigheden te ontwikkelen.

De keuze uit bedrijven is enorm en gaat van kippenboer en chocolademaker tot wasserette en tassenontwerper. Op backstage.hetklokhuis.nl vind je de deelnemende bedrijven in jouw buurt. Hier schrijf je je ook meteen in.

Het Klokhuis Onderneemt Backstage wordt mede mogelijk gemaakt door de Kamer van Koophandel.

Aanmelden via backstage.hetklokhuis.nl