11 nov. – Miles Davis in de Koppelkerk

X 49

BREDEVOORT – Op zaterdagavond 11 november zullen de klanken van Miles Davis herleven in de Koppelkerk. Jazz-kwintet Mosquito Jazz brengt deze avond een ode aan dit jazz-icoon en zal verschillende van zijn nummers ten gehore brengen.

Mosquito Jazz is inmiddels een gevestigde naam in het jazzcircuit. Dit kwintet, bestaande uit Arjan Stam (trompet), Arjen van El (tenorsax), Pieter van Santen (piano), Uli Wentzlaff-Eggebert (contrabas) en Erik Poorterman (drums), is ontstaan tijdens het maandelijkse Taste of Jazz in Deventer. Aan het Muggeplein waar dit evenement plaatsvindt, dankt de formatie zijn naam.

Het kwintet heeft elkaar gevonden in de ambitie projecten te doen waarbij één jazzmuzikant centraal staat. Zo hebben ze ook een Art Blakey Tribute en een Horace Silver Tribute op hun naam staan.

Tijdens hun Miles Davis Tribute op 11 november zal de nadruk liggen op de periode tussen 1955 en 1960. In deze beroemde kwintetperiode groeiden musici als John Coltrane, Bill Evans, Paul Chambers, Wyton Kelly en Jimmy Cobb uit tot wereldsterren. Natuurlijk komen bekende stukken als So What, Round Midnight, All of You, Milestones en Four voorbij.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort

Datum: zaterdag 11 november

Tijd: 20.30 uur (zaal open: 20:00 uur)

Entree: € 10,-

Reserveren: koppelkerk.nl / 0543-216 005