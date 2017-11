11 nov. – Ontmoetingstuin ’t Hooiland gaat van start!

X 38

LICHTENVOORDE – Zaterdag 11 november om 09.00 uur start Wijkvereniging ‘t Hooiland met de aanleg van de ontmoetingstuin rondom wijkgebouw De Schoppe. Met de komst van de nieuwe tuin wil de vereniging een frisse impuls geven aan de leefbaarheid in de wijk.

Het bestuur van de wijkvereniging is voortdurend bezig met inventariseren wat er nodig is om de wijk weer te laten bloeien. Uit een enquête in 2015 bleek dat veel mensen het leuk zouden vinden om elkaar beter te leren kennen en elkaar te ontmoeten in de wijk. Met een werkgroep zijn de ideeën voor de ontmoetingstuin verder uitgewerkt. Scholen, woningcoöperatie ProWonen, Mariënhof (SZMK), Bureau Mazzel en de gemeente Oost Gelre hebben aangegeven dit initiatief te ondersteunen.

Hart van de wijk

Voor de wijkvereniging en de samenwerkende partijen is het belangrijk dat er in ’t Hooiland een plek komt waar mensen in de wijk makkelijk met elkaar in contact kunnen komen. Het wijkgebouw is al een centraal punt, maar gaat straks met de tuin daar omheen nog meer als ontmoetingsplek functioneren. De wijk krijgt een echt hart. Het organiseren van activiteiten staat hierbij voorop. Het ontwerp van de tuin is hierop ingericht. Zo wordt wonen en leven in ’t Hooiland beter voor allemaal.

Startdag op 11 november

De startdag wordt een feestelijk moment. Om 09.00 uur is er een officiële handeling. We onthullen dan het bouwbord. Daarna gaan we aan de slag met het weghalen van het bestaande hekwerk. Aannemer Dusseldorp zal met een kraan de palen verwijderen, maar het gaaswerk halen we met de hand weg. Hulp is dus van harte welkom! Wijkvereniging ‘t Hooiland zorgt voor koffie, thee, vermaak voor de kinderen en een kleine lunch. We eindigen rond 13.30 uur.

Deel uw idee en kom ook!

Dit project kan alleen slagen als we het als buurtbewoners gaan oppakken. De wijkvereniging nodigt iedereen uit om deze dag ideeën te delen en van gedachten te komen wisselen. De wijkvereniging is bereikbaar via info@hethooiland.nl. Wijkgebouw De Schoppe is te vinden aan de Johannes Vermeerstraat 50 in Lichtenvoorde.

Meer info? Kijk op www.hethooiland.nl of volg de wijkvereniging via facebook.com/hethooiland!