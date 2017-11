11 nov. – Terug naar vervlogen tijden met The Dance Classic Disco Show

X 4

DOETINCHEM – Zelf zijn de muzikanten van The Dance Classic Disco Show nog van de generatie dat er in de discotheken in de Achterhoek volop livemuziek was. Omdat dat zo onderhand een uitstervend fenomeen is, hebben ze besloten dan maar zelf voor leven in de brouwerij te zorgen.

Zaterdag 11 november komt de twaalfkoppige band live in actie bij zalencentrum Het Onland in Doetinchem. “Met muziek uit die welbekende goede oude tijd: de seventies, maar ook de tachtiger en negentiger jaren. Het tijdperk dat we zelf gingen stappen.”

Livemuziek in de discotheken in de Achterhoek. Ooit was het de normaalste zaak van de wereld. “Maar vandaag de dag kom je het helaas steeds minder tegen”, zegt zangeres Clementine Wolters uit Keijenborg.

“Natuurlijk zijn er gelukkig nog altijd discotheken en zalen waar livebands spelen, maar helaas wordt dit steeds minder. Bands moeten steeds vaker ruim baan maken voor deejays. Omdat de jeugd hierom vraagt. Niet dat we dat veroordelen of erop tegen zijn ofzo, het is alleen niet zo ons ding. Als muzikanten is vooral livemuziek onze grote passie.”

Vandaar dat The Dance Classic Disco Show – met onder meer een zangeres, twee zangers, een blazerssectie en percussie – ooit het voortouw nam om samen met een aantal zaaleigenaren de livemuziek in deze regio weer wat extra leven in te blazen. En dat blijkt een schot in de roos. “We hebben intussen enkele keer bij Het Onland gespeeld. Dat was telkens gezellig druk, en dat zingt zich dan rond onder de liefhebbers van livemuziek. Met als gevolg dat er voor het komende optreden al aardig wat kaarten in de voorverkoop zijn verkocht. Wie er nog naartoe wil, moet er snel bij zijn.”

Zoals de naam al doet vermoeden, heeft The Dance Classic Disco Show louter danceclassics op het repertoire. Zanger Timmy van Lingen uit Vorden, die eerder dit jaar nog wist door te dringen tot de finales van het tv-programma Idols: “Bekende krakers uit de seventies – hét discotijdperk bij uitstek – als Disco Inferno en medleys van onder meer The Bee Gees en ABBA. Maar ook werk uit de eighties en nineties van Pat Benatar, Gloria Estefan, Lionel Richie en Wham.”

Uitgangspunt van de band is dat het het publiek wil vermaken. “Zo spelen we in de laatste set een medley van de allerfoutste hits. Nou, dan gaat steevast het dak eraf. Want dat is wat we willen: samen met het publiek een feestje maken.”

Het optreden begint rond 20.30 uur.