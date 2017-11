12 nov. – Wandeling Korenburgerveen in herfstrust

X 21

WINTERSWIJK – Ga op zondag 12 november mee op een wandeling door het Korenburgerveen in herfstrust. Al wandelend ervaar je hoe prachtig en mystiek het veen is in deze tijd van het jaar. Het veen is normaal gesproken niet toegankelijk, maar met gids kan je er op 12 november van genieten. De wandeling start om 14 uur en duurt ongeveer twee uur. Kosten voor deelname bedragen

€ 5,- voor leden en €8,- voor niet leden. Tickets zijn alleen vooraf te koop via www.natuurmonumenten.nl.

Zekere tred en niet bang voor nattigheid en kou?

Wie in de late herfst het Korenburgerveen in gaat, moet een bikkel zijn. Het kan nat, koud en winderig zijn. Er zijn stukken pad, waar je alleen wadend doorheen kan. Stevig op je benen staan is dan ook een vereiste bij deze tocht. Daarentegen wordt je beloond met de bijzondere sfeer van het veen in de herfst. Uitgebloeide bloemen staan bij het juiste licht nog steeds te pronken, de kleurschakeringen in dit jaargetijde zijn verrassend.

Ook maak je kans op een ontmoetingen met de bijzondere klapekster. Durf jij het aan?

NB: alleen geschikt voor fitte volwassenen met een zekere tred.

Meer activiteiten?

Kijk op www.natuurmonumenten.nl en volg ons op facebook Achterhoek-Natuurmonumenten of twitter @bosw8erJanine