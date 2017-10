20 nov. – Sterker door Digisterker

X 77

OOST GELRE – Digisterker is een praktische cursus, waarbij in vier dagdelen de sites van de overheid (zoals bijvoorbeeld de gemeentesite en vooral ook mijnoverheid.nl) worden toegelicht. Ook wordt er veel met deze sites geoefend. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld het aanvragen van een DigiD, het aanvragen van zorgtoeslagen en regelen van huurtoeslag. De cursusserie wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Oost Gelre.

Onlangs rondden in Winterswijk enkele deelnemers de cursus Digisterker af. Tijdens de laatste bijeenkomst werd hen gevraagd naar hun ervaringen.

Er klinkt een luid gelach in de Winterswijkse bibliotheek. Bezoekers van de bieb kijken verrast in de richting van de hoek op de begane grond, waar het vrolijke geluid vandaan komt. In die hoek heeft zich aan de ronde tafel een viertal genesteld, compleet met laptops. Bibliotheekmedewerkster Hedwig Klein Gunnewiek bekijkt samen met cursiste Julie Broer de site van De Post. Vrijwilliger Wim Sikking zet samen met cursist Jan Dijk een snelkoppeling naar ‘Regelhulp.nl’ op het bureaublad. In een zeer ontspannen sfeer worden Julie en Jan wegwijs gemaakt in de wereld van de digitale overheid.

Beide cursisten hebben hun eigen redenen om deel te nemen aan deze cursus. “Mijn partner is enkele jaren geleden overleden”, vertelt Julie. “Ik wil nu zelf de digitale zaken regelen en pak alles aan om er vertrouwd mee te raken. Zo volg ik ook een cursus Windows 10 via ’t Gilde”. “De overheid doet steeds meer digitaal. Je moet daarin mee”, vult Jan aan.

Julie: “Digisterker heeft mij een breder inzicht opgeleverd. De cursusstof was niet altijd even makkelijk. Heel fijn is het dan om te weten dat ik, als ik nog vragen heb, een afspraak kan maken bij het digitaal spreekuur in de bibliotheek”.

Beide cursisten vinden de cursus Digisterker een aanrader voor iedereen. “Het is interessant voor jong én oud”, vertelt de 90-jarige Jan. “En leuke bijkomstigheid, het is voor leden van de bieb ook nog gratis”, waarna zijn gulle lach de bibliotheek weer vult.

Ook interesse in deze cursus Digisterker? In Oost Gelre start op 20 november een nieuwe ronde. Voor meer informatie en aanmelden: www.oostachterhoek.nl/digisterker of bellen met 088-0062929.