28 okt. – Nacht van de Nacht op de Lochemse Berg

LOCHEM – Normaal is de Lochemse Berg na zonsondergang niet toegankelijk, maar om de laatste nacht van de zomertijd te kunnen beleven maakt de boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen een uitzondering.

Op zaterdag 28 oktober neemt hij u mee voor een spannende wandeling over de Lochemse Berg in het donker. Misschien is het helder, of gaat de maan schuil achter de wolken. Wat is er dan te zien en te horen in het bos en boven op de berg?

Stevig schoeisel is noodzakelijk. Bij harde regen, storm of mist gaat de wandeling niet door. Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

Start om 19.30 uur op de parkeerplaats bij eethuis De Kale Berg, Lochemseweg 22, 7244 AB Barchem. Duur circa 2 uur. Deelname € 7,50 p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen € 2,50 p.p. op vertoon van geldige donateurspas.

Reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/evenementen. Informatie: Wim de Vries, tel. 06 – 17 320 363.

[0] Foto: Y Cnossen