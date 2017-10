28 okt. – Nacht van de Nacht.

X 38

NEEDE – Op zaterdag 28 oktober doet het IVN –Oost Achterhoek mee aan de Nacht van de Nacht. Zij doen dit in samenwerking met de Stichting Vleermuizendorp Neede en Stichting Natuurpark De Kronenkamp.

In het hele land organiseren natuurorganisaties deze avond met het doel mensen inzicht te geven welke invloeden lichtvervuiling heeft op mens en natuur!

We starten ons avondprogramma om 19.30 uur met een presentatie waarin we met de aanwezigen ingaan op het vele licht wat overal om ons heen aanwezig is. Wat doet het met de mens en welke nadelige gevolgen heeft het op de dieren en de natuur in het algemeen?

Om de deelnemers dit te laten beleven nodigen we hen daarna uit voor een wandeling in het omliggende park. Luister daar naar de geluiden van het nachtleven in het bos. Misschien horen we dan de roep van de bosuil, spotten we met goed weer nog wat vleermuizen met een batdetector.

Als het weer meezit, kunnen we misschien nog van een mooie sterrenhemel genieten.

Voor kinderen is dit een spannend avontuur, maar graag meedoen onder begeleiding.

Waar: Natuurpark de Kronenkamp, Kronenkamp Neede.

Aanvang 19.30 uur.