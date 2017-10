28 okt. – Paddenstoelenwandeling op landgoed Hagen

X 37

DOETINCHEM – De boswachter van Geldersch Landschap & Kasteelen organiseert op zaterdag 28 oktober een paddenstoelenwandeling op landgoed Hagen.

Hoewel paddenstoelen er het hele jaar door zijn, is oktober de maand waarin zij het meest zichtbaar zijn. De boswachter laat de deelnemers kennis maken met de vele facetten van het paddenstoelenrijk. Aan de orde komen o.a. de kleuren- en vormenrijkdom, functie, geneeskrachtige werking, eetbaarheid, giftigheid en de magie eromheen. Een spiegeltje mee om de onderkant van de paddenstoelen goed te kunnen bekijken is aan te raden.

Start om 14.00 uur op de parkeerplaats aan de 2e Loolaan, 7009 AT Doetinchem. Duur: ca. 2 uur. Deelname € 5,00 p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar € 2,50 p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van een geldige donateurspas. Reserveren is noodzakelijk via www.glk.nl/evenementen. Informatie: Hans Keppel en Nel Schutz, tel. 06 – 15 363 228.

[0] Foto: Ruud Knol