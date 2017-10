29 okt. – Ontdek jong en veelbelovend talent tijdens het Open Kinderatelier

X 20

WINTERSWIJK – Iedere koopzondag opent het Open Kinderatelier op de zolder van museum Villa Mondriaan haar deuren. Alle kinderen worden uitgenodigd om op zondag 29 oktober mee te knippen, plakken en verven. Op de allereerste koopzondag van de tentoonstelling ‘Jong & Veelbelovend’ kunnen de kinderen zich laten inspireren door een werk van de vroege Mondriaan, zoals ook de jonge fotografen uit de tentoonstelling hebben gedaan. Laat de fantasie de vrije loop, en wie weet wordt het volgende jong en veelbelovende talent in het ouderlijk huis van Mondriaan ontdekt!

Kinderen mogen zoals altijd gratis naar binnen en kunnen deelnemen aan de knutselactiviteit tussen 11.00 – 13.00 uur. Terwijl de kinderen zich vermaken in het Open Kinderatelier, kunnen de volwassenen de tentoonstelling ‘Jong & Veelbelovend’ bezoeken. Begeleiders (max. 2 volwassenen per kind) mogen voor de gereduceerde toegangsprijs van €7,- het museum bezoeken. De audiotour en een kop koffie of thee zijn daarbij inbegrepen.

Activiteit: Open kinderatelier bij Villa Mondriaan

Datum: Zondag 29 oktober 2017

Tijd: 11.00-13.00 (Open kinderatelier)

Locatie: Zonnebrink 4, Winterswijk

Informatie: www.villamondriaan.nl of +31 (0) 543 51 54 00