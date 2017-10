30 okt. – Hospicegroep De Lelie zoekt vrijwilligers thuis waken

X 51

Inloopavond 31 oktober a.s. in Aalten

WINTERSWIJK/AALTEN – Dinsdagavond 31 oktober a.s. houdt Hospicegroep De Lelie een inloopavond bij de Zuiderkerk aan de Ludgerstraat 64 in Aalten. Tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen mensen vrijblijvend informatie halen over wat het inhoudt Vrijwilliger thuis waken te zijn.

Hospicegroep De Lelie biedt vrijwillige, terminale zorg aan huis of in het gastenverblijf in Winterswijk aan inwoners uit de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. Dat gebeurt met ongeveer 80 vrijwilligers. Mensen die gebruik maken van het hospice betalen hiervoor een kleine eigen bijdrage, aan de inzet van vrijwilligers voor het thuis waken zijn geen kosten verbonden.

Voor het thuis waken is De Lelie op zoek naar vrijwilligers. Bent u benieuwd naar wat het werk inhoudt? Wilt u weten of thuis waken iets voor u kan zijn? Loop dan vrijblijvend binnen op 31 oktober bij de Zuiderkerk. Ervaren vrijwilligers vertellen u alles over het werk en de coördinatoren van De Lelie kunnen u uitleggen wat er voor nodig is vrijwilliger te worden.

Heeft u vooraf al vragen of bent u niet in de gelegenheid om te komen dinsdag 31 oktober a.s., neem dan contact op met Janny Stronks of Joke Verwey, coördinatoren Hospicegroep De Lelie, via telefoonnummer (0543) 52 11 11.Meer informatie over Hospice De Lelie is ook te vinden op de website www.hospicedelelie.nl