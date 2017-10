4 nov. – Bomenplanten aan het Schrieverspad

X 29

WINTERSWIJK/MISTE – Op zaterdag 4 november worden op het landgoed Kotmans in Winterswijk-Miste weer 2 bomen geplant aan het Schrieverspad. Dat gebeurt om 14.00 uur.

Elk jaar worden door een speciale commissie, namens de Dialectkring Achterhook en Liemers (zie www.dialectkring.nl), enkele personen en/of instanties eervol genomineerd om daar een boom te planten.

Ze moeten zich in het verleden of in de huidige tijd hebben ingezet voor het behoud en het cultiveren van de streektaal.

Dit jaar wordt een boom geplant voor: De dichters A.C.W. Staring (1767-1840) en G. Odink (de Hölter) (1916-1978)

Het Schrieverspad is dan uitgegroeid tot ’n fraaie laan met 64 verschillende bomen. Na afloop presenteren de boomplanters zich op een bijeenkomst voor genodigden bij café-restaurant den Tappen in Winterswijk-Miste.