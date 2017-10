Groenlo tot 31 dec. – Bezichtiging Kerkers Groenlo

X 12

Oude deuren en waterput

In de kerkers zijn deuren gemaakt van eeuwenoude palen, de waterput is helemaal hersteld en er zijn oude stenen hergebruikt om de toegangstrap te reconstrueren. De planken voor de deur zijn gezaagd uit palen die in 2014 werden gevonden tijdens werkzaamheden in de gracht van Groenlo. Bekend is dat de kerkers rond 1600 gebouwd zijn, tegelijkertijd met het oorspronkelijke stadhuis. Maar ook is er een hele lijst gevonden met mensen die er gevangen hebben gezeten. Blijkbaar was het een soort huis van bewaring waarin mensen wachtten op hun daadwerkelijke straf.

Openstelling

De kerkers zijn elke woensdag- en zaterdagmiddag speciaal geopend voor de individuele gast. Er is een rondleiding mogelijk om 13:30 en om 14:30 uur.

Op de woensdag aanmelden via de VVV in Groenlo en op de zaterdag via het Stadsmuseum Groenlo. Deelname in volgorde van aanmelding. Er kunnen maximaal 10 personen per keer in. € 2,00 volwassenen en € 1,00 kinderen 4 t/m 12 jaar.

Voor op maat arrangementen voor groepen kun je terecht bij de VVV in Groenlo (0544-461247 / info@vvvgroenlo.nl

Wanneer?

Elke Woensdag en zaterdag tot en met 30 december 2017