Aalten 15 okt. – Oerrr paddestoelen zoeken in het Loohuis

AALTEN – Detective gezocht! Ga mee speuren naar paddenstoelen en ontdek hun grootste geheimen in het Loohuis, vlakbij het Achterhoekse Aalten.

Natuurmonumenten organiseert op zondag 15 oktober van 10 tot 12 uur OERRR paddenstoelen. Let op: tickets zijn alleen vooraf te koop via www.natuurmonumenten.nl of telefonisch bij de ledenservice van Natuurmonumenten, 035 – 655 99 55.

Herfst paddenstoelentijd

De herfst is het jaargetijde om paddenstoelen eens goed te bekijken. Paddenstoelen zijn er in alle mogelijke vormen, kleuren en soms ook geuren. Het zijn de afvalverwerkers van de natuur; ze leven vaak van dood hout dat volop voorhanden is in de bossen van het natuurgebied Loohuis.

Paddenstoelen zoeken

Ga mee en ontdek de wereld van de paddenstoelen. Hoe herken je paddenstoelen? Hoe ruikt een stinkzwam? En waar groeit een vliegenzwam eigenlijk? Is een aardappelbovist eetbaar? Tijdens deze paddenstoelenwandeling hoor je het allemaal.

Tip: neem een klein spiegeltje mee. Het is vaak heel leuk om de onderkant van een paddenstoel te bekijken: zitten er gaatjes, buisjes of plaatjes?

OERRR is overal

Zodra een kind de deur uitstapt, stapt het in OERRR. Want OERRR is overal: op straat, in de tuin en in het bos. OERRR is lekker buiten spelen, fantaseren, klimmen, klauteren en knutselen. Een prachtige wereld ontdekken en spannende dingen in de natuur beleven.

Meer activiteiten?

[0] Foto: Pauline Joosten