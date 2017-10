Aalten 21 okt. t/m 21 jan. – Nationaal Onderduikmuseum

X 41

AALTEN – Er is maar weinig aandacht voor de verwoestende gevolgen van de nucleaire ramp van Fukushima, van 11 maart 2011, nu meer dan zes jaar geleden. Verschraald land, ecologische schade voor de lange termijn, nog steeds 100.000 evacués, enorme gezondheidsproblemen, kanker; de straling gaat door.

Beeldend kunstenaar Klaus Cordes (Bocholt D) reageert direct na de fatale dag met een reeks collages, waarin hij idylle en horror, schoonheid en hulpeloosheid, de perfecte wereld en de noodtoestand bij elkaar brengt. In bekende Japanse houtsneden uit de 19e eeuw, van Hokusai of Hiroshige, integreert hij de eerste fotografische beelden van de vluchtelingen en evacués, reddingsteams, de kernreactor en de symbolen van de radioactiviteit. Zijn doel is om het onzichtbare zichtbaar te maken en het gevaar van de destructieve straling een vorm te geven. Hij doet dat niet opvallend, maar als subtiele observator.

Met heel eenvoudige middelen, krantenfoto’s, een schaar, lijm en papier, verschaft Klaus Cordes ons indringende en veelzeggende beelden waarin hij zware maatschappelijk-politieke kwesties aan de orde stelt.

Aaltense Musea

Markt 12-16

7121 CS Aalten

Tel. 0543 471797

E-mail info@aaltensemusea.nl – www.aaltensemusea.nl

Openingstijden: Dinsdag – zaterdag 10-17 uur / Zondag 13-17 uur