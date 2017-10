Beltrum 29 okt. – Verwendag voor kinderen met een meervoudige complexe beperking

X 27

BELTRUM – Op zondag 29 oktober aanstaande verzorgt Stichting Zonnekind een workshop voor ouders en verzorgers en hun jonge kinderen met een (meervoudige) complexe beperking op basis van een Japanse bewegingstherapie/ritmische massage

“Saito Ritmiek”.

Saito Ritmiek is een bewegingsritmiek ontwikkeld voor jonge kinderen met een meervoudige complexe beperking waarbij door ritmisch bewegen en massage spieren worden losgemaakt. Vanuit een ontspannen situatie kan dan worden geoefend met bewegingen als rollen, kruipen, zitten en staan. Spel en plezier staan voorop. Vaste liedjes helpen de kinderen bewegingspatronen beter in te prenten. Het is een speelse en kindvriendelijke manier die wordt uitgevoerd door de ouders/verzorgers.

Saito Ritmiek is ongeveer 60 jaar geleden ontwikkeld door de Japanse pedagoge Kimiko Saito. Zij ging ervan uit dat elk kind, dus ook een kind met een beperking, zich wil en kan ontwikkelen. Ontwikkeling verbetert de kwaliteit van leven en maakt gelukkiger.

Saito Ritmiek gaat uit van de visie dat hersenen flexibel zijn. Hersenfuncties die in aanleg of door beschadiging verloren zijn gegaan kunnen worden overgenomen door andere hersendelen.

Met deze kennis ontwikkelde zij een therapie die de hersencellen optimaal stimuleert om ze tot ontwikkeling aan te zetten.

De praktijk laat zien dat kinderen zich door Saito Ritmiek prettiger voelen, beter contact kunnen maken, dat de motorische ontwikkeling in gang wordt gezet, dat epileptische aanvallen verminderen en dat het proces van vergroeiingen beheersbaar wordt.

Zowel de kinderen als de ouder/verzorger ervaren deze therapie als zeer prettig. De therapie is zeer geschikt voor kinderen met een meervoudige complexe beperking als ook voor kinderen met een lichte beperking. In de leeftijdscategorie van 0 tot 7 jaar heeft de therapie in het algemeen het meeste resultaat.

De workshop wordt verzorgd door het Japanse echtpaar Nagaya. Dit echtpaar is opgeleid door mevrouw Saito en komt, sinds 2003, twee keer per jaar naar Nederland om workshops te verzorgen.

Gedurende deze dag worden alle kinderen behandeld en zorgen zij ervoor dat ouders thuis verder kunnen met hetgeen zij geleerd hebben.

Graag nodigt Stichting Zonnekind u uit voor deze dag.

Er is op deze dag plaats voor 10 kinderen met ouders/verzorgers. De dag begint om 10.30 uur en eindigt om 15.00 uur.

De workshop wordt gesubsidieerd door Stichting Kids Unlimited. Daarmee is deelname aan deze leerzame en kostbare dag gratis. Voor de biologische lunch en drankjes wordt een bijdrage gevraagd van € 5,00 per ouder/verzorger. Voor de kinderen zijn de lunch en drankjes gratis.

Deze workshop vindt plaats op Landgoed ‘t Hulsevoort www.hulsevoort.nl

Bruggertweg 2, 7156 NB Beltrum.

Voor info en aanmelden : kleingebbinck.m@gmail.com

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met

Klein Gebbinck, telefoonnummer 06-55733458.

Voor uitgebreide informatie en ervaringen van ouders kunt u ook de website

www.saitocentrum.nl raadplegen.