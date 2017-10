Berkelland 10 okt. – Alzheimer Café Berkelland

X 22

BERKELLAND – De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Café in Borculo. Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Het thema van deze maand is: Ergotherapie bij dementie. Voor jezelf zorgen is voor mensen met dementie het allermoeilijkste wat er is. Ergotherapie kan daarbij helpen, want er is een speciale methode ontwikkeld voor mensen met dementie én hun mantelzorger. De ergotherapeut van Livio informeert en instrueert ons deze avond hierover.

Wanneer: dinsdag 10 oktober 2017

Waar: Grand café van het woonzorgcentrum Careaz J.W.Andriessen, Koppeldijk 40 in Borculo.

Hoe laat: van 19.30 uur tot 21.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: 06-13514411