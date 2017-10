Bijeenkomst over ‘Opgroeien met zorg in het gezin’

X 28

HEELWEG – Op donderdagavond 2 november a.s. organiseert VIT-hulp bij mantelzorg in De Radstake, Twente-Route 8 in Heelweg een informatiebijeenkomst over kinderen en jongeren die opgroeien met een zorgsituatie binnen hun gezin. Drs Els Jonker, jeugdarts GGD en ervaringsdeskundige Jacomien Wolfskamp verzorgen deze avond. Aanvang 19.30 uur; zaal open om 19.15 uur.

Een kwart van alle kinderen en jongeren groeit op in een gezin waarvan één van de andere gezinsleden veel zorg en aandacht nodig heeft. Dit kan een broertje of zus met een beperking zijn of een vader of moeder die langdurig ziek is. Wat betekent het opgroeien met zorg voor deze kinderen?

De sprekers op deze avond zijn drs Els Jonker, jeugdarts bij de GGD, ambassadeur Jonge Mantelzorg; groeide op met een ernstig zieke ouder, en Jacomien Wolfskamp, moeder van twee zoons, waarvan één met een ernstige meervoudige beperking. Samen staan zij stil bij wat het betekent voor kinderen en jongeren wanneer er in het gezin veel aandacht en zorg nodig is voor een broertje of zusje. Of wanneer er rekening gehouden moet worden met een zieke ouder. Maar ook praten zij over de betekenis hiervan voor het gezin en voor de ouder zelf.

Wilt u meer weten over deze bijeenkomst of u aanmelden, belt u dan met VIT op werkdagen tussen 9.00 en 15.00 uur tel. (0544) 82 00 00 of mail info@vithulpbijmantelzorg.nl. De bijeenkomst is gratis toegankelijk en er zijn geen kosten aan verbonden. De koffie en thee wordt u aangeboden.