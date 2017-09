Borculo 1 okt. – Zeewater  een verlangen

X 14

BORCULO – Onder die titel exposeert kunstenaar Chris Ros van 1 oktober tot 15 december 2017 in de Weemhof te Borculo.

Chris noemt zich ‘beeldhouwer‘ maar dat dekt maar gedeeltelijk de lading.

Zij maakt naast ruimtelijk werk ook tekeningen en sieraden en voor deze tentoonstelling: een boek. Opgeleid als edelsmid en kunstenaar onderzoekt Ros met beelden wat nu eigenlijk ‘in verlangen zijn’ betekend. Deze vraag heeft zij gedeeld met anderen. Het resultaat is vastgelegd in een bundel van verlangen, het boek.

De sieraden die ze gemaakt heeft hebben de naam kruiskompassen gekregen, ze zijn gevuld met zeewater.

Chris (1960) is geboren in Enschede. Ze volgde de opleiding tot goud- en zilversmid aan de Vakschool Schoonhoven en voltooide de opleiding “Ruimtelijke Vormgeving” aan de Hogeschool der Kunsten in Utrecht. Ze woont in Brummen, waar ze ook haar atelier heeft.

In haar atelier vertelt Chris over haar manier van werken: “Ik ben een ‘beeldhouwer’ en al sinds mijn jeugd bezig met ‘verlangen naar zee’. Dit doet ze met beelden maar ook met tekenen, grafiek, ruimtelijk werk en met edelsmeden. En met veel verschillende materialen, denk daarbij aan brons, goud, zilver, staal, edelstenen, hout, plastiek stc.

In de Weemhof is te zien hoe het verlangen naar de zee zijn vorm heeft gekregen. Zo zijn er spannende gouden boten te zien die varen boven een zee van paarlen, sieraden met zeewater en een kruiskompas die je nooit meer laat verdwalen. Tekeningen van bomen en boten op een bijzondere manier met elkaar verbonden zijn. Op een heel gevoelige manier heeft Chris dit vormgegeven. Ze neemt je mee in haar belevingswereld die toch ook heel herkenbaar is.

Daarnaast reikt Chris de hand naar buiten en heeft het afgelopen jaar antwoorden gekregen van vrienden op vragen over de zee. De vele reacties en de beelden, denk aan tekening maar ook gedichten en film, die dit opleverde zijn gebundeld in een prachtig boek dat zondag zal worden gepresenteerd.

Op zondagmiddag 1 oktober wordt de tentoonstelling muzikaal worden geopend met een concert door Karin Hukker. Karin zal in samenspraak met Chris met muziek vertellen over de zee en het werk van Chris.

Karin woont en werkt vanuit Borculo en heeft een bijzondere gave. Als klassiek geschoold musicus kan zij met muziek communiceren. Dit doet ze zowel in haar werk als muziektherapeut als op het podium.

Zondag bent u om 1500 uur van harte uitgenodigd. De toegang is gratis, een vrije gift is welkom.

Op de website van de Weemhof is meer te lezen over Chris Ros: www.deweemhofborculo.nl