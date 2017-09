Borculo 24 sept. – Veldtoertocht met 4 afstanden.

X 31

BORCULO – Op zondag 24 september staat de jaarlijkse Achterhoek Veldtoertocht van TC de Berkelrijders gepland. Met de keus uit maar liefst 4 afstanden is er voor elk wat wils. De tocht gaat door de schitterende bosrijke omgeving van Borculo, Barchem, Lochem en Ruurlo met afstanden van 35, 50, 65 en 85km. De laatste afstand heeft een fraaie lus die gaat door de omgeving van de Veldhoek.

Alle afstanden gaan hoofzakelijk over zand- en bospaden en over particulier terrein die alleen deze dag toegankelijk zijn.

De tocht is volledig bewegwijzerd met pijlen, linten en aanduiding borden.

Onderweg zijn er verzorgingsposten ingericht. Tevens is er serviceauto, technische hulp en EHBO aanwezig.

De tocht wordt gehouden onder auspiciën van de Nederlandse Toer Fiets Unie (NTFU).

Deelnemers kunnen zich inschrijven vanaf 08.30 uur bij Buitencentrum Kerkemeijer aan de Ruurloseweg 51 in Borculo. Naast goede parkeergelegenheid voor auto’s is hier ook een bewaakte fietsenstalling ingericht.

Meer informatie is te vinden op http://www.tcdeberkelrijders.nl